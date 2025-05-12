Челябинские ученые создали импортозамещающую закваску для йогуртов

Закваску предложили помещать в молочную сыворотку, обработанную ультразвуком

Отечественную закваску для йогуртов на основе творожной сыворотки разработали ученые Южно-Уральского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза. Это решение призвано решить проблему импортозамещения в пищевой промышленности, учитывая сложности с поставками импортного заквасочного сырья.

В условиях санкций и ограничений на импорт российские производители кисломолочной продукции столкнулись с нехваткой заквасок прямого внесения (DVS), традиционно используемых в производстве йогуртов. Биотехнологи ЮУрГУ предложили инновационный подход, используя творожную сыворотку, богатую питательными веществами и лактозой, в качестве среды для активации закваски Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus.

«Ключевым моментом нашей технологии является обработка сыворотки низкочастотным ультразвуком. Ультразвуковая обработка разбивает казеин на более мелкие фракции, что значительно ускоряет процесс ферментации, сокращая его примерно на два часа», — поясняет директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирина Потороко.

Разработанная комплексная заквасочная система (КЗС) уже прошла успешные испытания на курганском молокозаводе «Молоко Зауралья». Технология готова к внедрению на других предприятиях пищевой промышленности, предлагая эффективное и экономичное решение для производства качественных йогуртов с использованием отечественного сырья и ресурсосберегающих технологий. Это важный шаг в развитии импортозамещения и укреплении пищевой безопасности России.