Челябинские ученые разработали систему проезда перекрестков без остановок

Она поможет регулировать транспортные потоки и снизить количество пробок

Ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали систему проезда перекрестков без остановок. С помощью искусственного интеллекта водителям будут показывать оптимальную скорость движения. В перспективе планируется создание системы светофоров, которая будет адаптироваться под транспортные потоки в реальном времени, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«С помощью искусственного интеллекта мы будем вычислять среднюю скорость, с которой нужно двигаться автомобилю, чтобы попасть на зеленый свет. При этом будет учитываться масса факторов: расстояние между перекрестками, скорость, количество машин, которые стоят в очереди, типы и марки автомобилей. Плюс качество дорожного покрытия — гололед, дождь, трамвайные пути, уклон дороги», — рассказывает ассистент кафедры «Автомобильный транспорт» Ольга Фадина.

Мониторинг транспортной ситуации будет проводиться с помощью системы AIMS (Adaptive Intelligent Mobility System), разработанной в ЮУрГУ. Рекомендуемая скорость будет отображаться на динамических дорожных знаках и в мобильных приложениях.

«Мы рассчитываем на 10–30% повысить пропускную способность перекрестков в межпиковое время. Предлагаемая система видеомониторинга не требует особых затрат: это дорожные камеры и программное обеспечение. Основная сложность в работе — это загрузить огромный массив данных для обучения ИИ», — отмечает Ольга Фадина.

По словам ученых, если большинство водителей будет соблюдать скоростной режим, то остальным придется ехать в общем потоке. В дальнейшем может появиться система светофоров, которые будут подстраиваться под транспортные потоки города.

«Наша система AIMS-Eco действительно может взять на себя часть функций адаптивного управления светофорами. Она способна в режиме реального времени строить цифровую модель транспортных потоков, оценивать их интенсивность, плотность, скорость и направление движения», — говорит доцент кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Владимир Шепелев.

Разработка челябинских ученых уже тестируется в Магнитогорске для мониторинга выбросов автомобильного транспорта. Исследования ведутся при поддержке программы стратегического развития вузов «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».