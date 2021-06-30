Челябинские ученые разрабатывают самоочищающийся строительный материал

Применение такого материала поможет избежать разрушения зданий

В Челябинске ученые Южно-Уральского государственного университета создают добавку, которая придаст материалам свойство самоочищения и предотвратит процесс их разрушения. Подробнее рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

По словам автора проекта «Разработка комплексной добавки для получения самоочищающихся материалов» аспиранта ЮУрГУ Полины Кийко, самоочищающиеся материалы разлагают оседающие на поверхности зданий вещества и микроорганизмы под действием УФ-излучения, что особенно актуально для промышленных городов.

«Самоочищающийся материал должен работать при отрицательных температурах, для России это необходимое свойство. Я вижу свой проект условной „адаптацией“ мировых научных разработок для России, для наших погодных условий и наших ресурсов»,— добавила Полина Кийко.

В качестве сырья автор проекта и ее команда будут использовать промышленные отходы. С их применением изготовят штукатурный раствор с функцией самоочищения или добавку к цементу.

На развитие своего проекта аспирант ЮУрГУ получила грант в 500 тысяч рублей, одержав победу в конкурсе «УМНИК».