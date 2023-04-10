В челябинских вузах введут новую дисциплину

Основы российской государственности будут преподавать всем первокурсникам страны

С нового учебного года российские студенты всех специальностей будут изучать дисциплину под названием «Основы российской государственности». На днях представители вузов из 20 регионов страны собрались в Екатеринбурге, чтобы обсудить содержательную часть будущего предмета. В работе приняли участие и южноуральские ученые, сообщил Центр управления регионом Челябинской области.

Новый предмет будет состоять из нескольких разделов. Среди тем — ресурсы и бизнес страны, культурный вклад и политическое влияние России, а также национальные ценности. По словам доцента кафедры «История России и зарубежных стран» ЧелГУ Вячеслава Кузнецова, курс будет рассчитан на 72 академических часа, из них больше всего отдадут разделам про российское мировоззрение и вызовы будущего. Помимо лекций занятия будут включать интерактивы, экскурсии, дебаты, художественные материалы и многое другое.

«Пожалуй, одна из главных задач современных преподавателей вузов состоит в том, чтобы воспитать в молодых людях понимание российской государственности, гражданственности и патриотизма. Чтобы, получив знания и компетенции в университете, выпускники с гордостью работали на благо страны. Благодаря разнообразным форматам занятий курс сформирует у студентов полное понимание места и роли России в современном мире», — рассказал Вячеслав Кузнецов.

С 11 апреля будет запущена программа по подготовке преподавателей нового курса. К 1 сентября подготовят более 50 тысяч специалистов, которые будут читать лекции и проводить со студентами практические занятия.

Работа над учебно-методическим комплексом «Основ российской государственности» началась в 2022 году по поручению президента Владимира Путина. Его разрабатывают в рамках проекта «ДНК России», который курируется обществом «Знание» и Минобрнауки.