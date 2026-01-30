Челябинские ученые открыли «молекулу спокойствия»

Новое вещество избирательно снимает тревогу

Ученые Южно-Уральского государственного университета синтезировали и протестировали новое химическое соединение с выраженным противотревожным действием. В отличие от многих существующих лекарств, оно может избирательно снимать тревогу, не влияя на симптомы депрессии и не вызывая сонливости или привыкания, сообщает пресс-служба вуза.

Исследование началось с компьютерного моделирования. Искусственный интеллект и методы биоинформатики отобрали из множества виртуальных молекул несколько кандидатов, способных взаимодействовать с ключевым белком мозга (серотониновым транспортером), который регулирует настроение.

Затем начались испытания на животных.

На рыбках данио ученые создавали стрессовые условия и наблюдали за эффектом веществ. Одно из соединений четко проявило себя: «взволнованные» рыбки под его действием успокаивались и вели себя естественно.

На специальной линии мышей, склонных к состояниям, похожим на депрессию у людей, вещество также показало высокую эффективность в серии поведенческих тестов. Анализ тканей мозга подтвердил, что соединение работает именно по «тревожным» механизмам, не затрагивая другие процессы.

«Мы искали „два в одном“, но обнаружили селективный анксиолитик. Это не менее ценная находка», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории ЮУрГУ Мария Комелькова.

Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность, вещество может стать основой для новых поколений лекарств. В перспективе такие препараты могут действовать быстрее современных антидепрессантов и иметь меньше побочных эффектов, чем популярные успокоительные.

