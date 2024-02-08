Челябинские ученые организовали «Научный фуршет»

В День российской науки сотрудники ЮУрГУ представили свои съедобные достижения

Ученые Южно-Уральского госуниверситета отпраздновали День науки в новом формате и организовали «Научный фуршет». Они угостили гостей продуктами с доказанной полезностью, разработанными в лабораториях университета, сообщает пресс-служба вуза.

Главным блюдом праздничного стола стал хлеб «Антистресс». В его составе — вещество, обладающее антистрессовыми свойствами. Разработчики уверяют, что при регулярном употреблении такого хлеба выравнивается артериальное давление и снижается уровень кортизола, гормона стресса, в крови.

Еще одна научная разработка — рассольный сыр, обогащенный антиоксидантом из барбариса. Главная его полезная особенность — мощный антиокислительный эффект. Такой сыр, в частности, поддерживает здоровье печени.

«Все представленные нами пищевые продукты относятся к продуктам функционального питания с повышенной полезностью для организма человека. Ключевая цель „Научного фуршета“ — продемонстрировать наше взаимодействие с реальным производственным сектором. Продукты, которые мы представили сегодня, это то, в чем заинтересованы наши индустриальные партнеры. То, что мы разрабатываем по их запросам и пожеланиям», — рассказывает профессор кафедры Пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина.

На десерт на «Научном фуршете» подали полезные сладости: цукаты из кабачков, высушенные по особой технологии, мармелад и безе с эритритом вместо сахара.

Текст: Юлия Нестеренко.