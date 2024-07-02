Челябинские ученые модифицировали дыхательный аппарат для пожарных и шахтеров

Новое устройство позволит спасти им жизни в нештатных ситуациях

В Челябинском политехническом институте ЮУрГУ разработали устройство, которое облегчит работу пожарным. Ученые модифицировали дыхательный аппарат, который используют спасатели во время тушения пожара. По словам специалистов, такое устройство может спасти жизни не только пожарным, но и шахтерам, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Челябинские ученые разработали уникальную деталь к дыхательному аппарату, которая позволяет быстро определить местонахождение пожарного при несчастном случае во время тушения пожара.

«Запатентованная разработка представляет собой малогабаритный металлический соединительный тройник, состоящий из сигнального свистка и кнопки принудительной подачи воздуха», — сообщают в пресс-службе ЮУрГУ.

Устройство значительно повысит безопасность при работе в экстремальных условиях. Дыхательный аппарат будет использоваться в условиях задымления и нехватки кислорода, для защиты органов дыхания и глаз от продуктов горения. Спасатель может в любой момент нажать на тревожную кнопку, после чего тройник из баллона подаст воздух и звуковой сигнал, оповещающий о том, что человеку требуется помощь.

Такое устройство могут использовать в своей работе и шахтеры или спасатели при ЧС в подземельях и при горноспасательных работах. По словам ученых ЮУрГУ, аналогов их разработки в мире пока нет.

Автор: Ксения Максимовских

Фото: пресс-служба ЮУрГУ