Челябинские участковые не смогут приватизировать служебные квартиры

Специальная комиссия изучила жалобы о злоупотреблении жильем





Специальная комиссия проверила жалобу о выселении бывших участковых и служебных квартир. Стало известно, что 15 госслужащих из Челябинска не смогут приватизировать квартиры, после выхода на пенсию, об этом сообщает общественный совет ГУ МВД.



Ранее полицейские подавали в следственный комитет жалобу на должностных лиц, распределяющих жилье. Участковые посчитали незаконным и несправедливым невозможность получить в собственность предоставленную на время службы квартиру.

Общественники проверили жалобу, и не выявили нарушений в распределении квартир для участковых. ГУ МВД России совместно с квалифицированными юристами изучили законодательство. Согласно закону, жилье для нуждающихся сотрудников предоставлялась лишь на период прохождения службы и не может быть передано в собственность.

Общественный совет отмечает, что подавшие жалобу граждане могли толковать законы в свою пользу, из-за чего возникло недопонимание.

«К изучению этого вопроса нами привлекались специалисты различных направлений, в том числе и юристы, проделана совместная большая работа. Согласно полученным данным, можно констатировать, что квартиры изначально не находились в распоряжении ведомства МВД. Жилые помещения предоставлялись администрацией Челябинска участковым уполномоченным на период прохождения ими службы. Данный порядок регламентирован законодательством как федерального уровня, так положениями нормативно-правовых актов региона. Заблуждение и толкование закона только в свою пользу привело к создавшейся ситуации», — комментирует представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области Наталья Гребенщикова

Ранее о невозможности передачи в собственность этих квартир сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, но высказала мнение, что это несправедливо и негуманно.