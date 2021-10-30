Челябинские турагентства планируют развивать туры в Дагестан

Уральские операторы обсудили возможные маршруты с представителями республики

28 октября в Челябинске прошла прошла презентация туристического потенциала Республики Дагестан, на которой представители турагентств из Челябинска обсудили возможные маршруты и туристические перспективы Республики Дагестан.





Представитель турагентства ТукиТур из Дагестана Абдурахман Баталов рассказал о местах, которые могли бы быть интересны челябинским туристам, а местные предложили варианты для дагестанских туристов.

«Сейчас туризм в Дагестане развит не очень хорошо, мы только начали укреплять базу. Но в последние годы принимаем много групп из Москвы, Волгограда и Санкт-Петербурга, надеемся, что можем заинтересовать и челябинцев», — рассказывает Абдурахман Баталов.

Среди достопримечательностей Дагестана отметили туры в горы. По словам представителей из республики, пейзажи Дагестана поражают своей красотой, причем в любое время года.

«Можно сказать, что год не делится по сезонам, потому что посмотреть всегда есть что. В теплое время года это места с пышной красивой растительностью, можно наслаждаться красотой природы, а зимой, когда растительность уходит, можно погрузиться в изучение древних заброшенных аулов и крепостей, которых в горах республики очень много и у них очень красивая архитектура», — поделился представитель из Дагестана.

Не смотря на то, что местность в основном горная — в Дагестане нет горнолыжных курортов, поэтому челябинские турагенты пригласили гостей из республики на зимние курорты Южного Урала.





Упомянули и о ценах. В среднем тур в Дагестан на несколько дней может обойтись в 3-4 тысячи рублей, о точных ценах пока не говорят. В Дагестане много вариантов для проживания, но в основном, как говорит Абдурахман Баталов, это гостевые дома, а не отели.

«У нас есть отели, но они в прибрежной территории и номера там бронируют за несколько месяцев, летом к морю едет много туристов из Волгограда, например. Но качество отелей в зоне у моря оставляет желать лучшего, там всегда есть спрос, а значит владельцам незачем улучшать условия. А вот гостевые дома не в центрах борются за гостей, поэтому у них приятная ценовая политика и хорошая условия», — рассказывает турагент.

Рассказали на встрече о том, что возможно организовывать и автобусные туры, до всех основных достопримечательностей республики ведут хорошие асфальтированные дороги, а в лес и горы почти везде можно проехать на джипах, джиповый туризм в Дагестане развит достаточно хорошо.

«Что касаемо безопасности в горах, мы работаем по договоренности с профессионалами, спасателями из МЧС, поэтому можем исключить опасность для туристов, группы сопровождают специально обученные люди, которые много лет работают»,— уверяет Абдурахман Баталов.

Внимание уделили популярному фестивалю плова «Плов — это вам не рисовая каша!», который за несколько лет приобрел международный характер. Он проходит на вершине Сулакского каньона, живописном месте, откуда видны три водохранилища В октябре 2021 года прошел уже 4 фестиваль плова. Это фестиваль-конкурс, куда приезжают повара-любители из России и стран ближнего зарубежья, чтобы сразиться в кулинарном поединке и выяснить кто готовит плов вкуснее. Кроме готовки всегда проходит ярмарка, культурная программа и дегустация.

Заинтересованные фестивалем туроператоры даже предложили организовать в Челябинске свой конкурс — фестиваль пельменей, куда тоже пригласить поваров-любителей, в том числе из Дагестана.

Речь на встрече пока шла о перспективах развития внутреннего туризма по России.

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