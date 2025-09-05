Челябинские центры занятости объединят усилия с НКО при трудоустройстве бойцов

В специализированном банке вакансий около двух тысяч предложений о работе

Сегодня, 5 сентября, на заседании Клуба участников специальной военной операции, созданного при Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, обсуждалось трудоустройство бойцов после их возвращения «из-за ленточки». В рамках встречи подписаны соглашения между центром занятости и крупными общественными объединениями о взаимодействии при трудоустройстве участников СВО, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня вопрос возвращения в мирную жизнь участников СВО — один из важнейших. Перед нами стоит задача ресоциализировать участников специальной военной операции. Основным звеном в этой работе, конечно же, является трудоустройство. Наша задача сейчас трудоустроить каждого бойца, дать достойное место работы с достойной заработной платой», — считает начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

По его словам, на Южном Урале реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки работодателей при трудоустройстве участников СВО. Государство субсидирует создание рабочих мест для бойцов с инвалидностью в размере до 200 тысяч рублей, также гарантированы выплаты в размере МРОТ за 1, 3 и 6 месяцев работы участника СВО на предприятии.

На уровне региона по инициативе губернатора Алексея Текслера действует программа наставничества, которая широко востребована работодателями. Выплаты производятся в течение трех месяцев.

«Мы создали специализированный банк вакансий для участников СВО. На сегодняшний день там более 100 работодателей региона и около 2000 вакансий без учета силовых структур. Отдельно мы работаем с МВД, ГУФСИН по трудоустройству бойцов. Заработная плата в этом банке вакансий выше 70 тысяч рублей», — уточнил Александр Шегуров.

Среди наиболее востребованных у бойцов вакансий — станочник, машинист, водитель автобуса, оператор станков с ЧПУ, программист. Есть среди ребят и те, кто выбирает открыть собственное дело. Им в этом помогает Центр «Мой бизнес».

По словам председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области Сергея Бормотова, важно усилить информационную поддержку проектов по трудоустройству, чтобы у ребят было понимание, чем могут помочь в поиске работы в центрах занятости. Многие по-прежнему доверяют «сарафанному радио» и не знают о всех возможностях — переобучении, тренингах, бесплатных курсах по профессиональной переподготовке.

«Помощь в трудоустройстве очень важна для бойцов, потому что в одиночку сориентироваться на рынке труда сложно. После завершения контракта я вернулся на прежнее место работы, где трудился механиком. Но не всегда у ребят получается сохранить рабочее место, иногда состояние здоровья не позволяет им работать в прежней должности», — говорит участник СВО Дмитрий Шалашов.

Чтобы укрепить взаимодействие между общественными организациями и центрами занятости региона, на заседании Клуба было подписано сразу несколько соглашений с НКО, помогающими участникам СВО и членам их семей.

«Соглашение необходимо для того, чтобы мы могли плотнее взаимодействовать с центрами занятости в плане информационной, ресурсной поддержки. Это соглашение, как крепкое мужское рукопожатие, означает, что мы готовы к эффективной совместной работе. Вместе можно сделать гораздо больше, чем в одиночку», — уточнил председатель Фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин.

В ходе встречи общественники предложили организовать работу выездной областной комиссии по трудоустройству участников СВО и членов их семей, чтобы была возможность охватить мерами поддержки самые удаленные территории региона.