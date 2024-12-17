Челябинские центры помощи детям получат тонны конфискованного сахара

Продукцию пытались вывезти под видом удобрений

Челябинские таможенники на границе с Казахстаном в Троицком районе остановили машины, в которых перевозили 740 мешков. Продукцию пытались вывезти из страны под видом минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

«В соответствии с нормами законодательства на вывоз из страны свекловичного и тростникового сахара ранее действовал временный запрет», — отметили в пресс-службе.

37 тонн сахара изъяли. В рамках административного производства его обратили в федеральную собственность. Федеральная таможенная служба приняла решение передать продукцию в социальные центры.

По распоряжению регионального Минсоца, конфискованный сахар отправят в центры помощи детям Южноуральска, Еманжелинского и Кусинского районов.