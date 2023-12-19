Челябинские транспортники просят ГИБДД усилить контроль за машинами у остановок

По наблюдениям, помехи провоцируют нарушения общественного транспорта

Служба организации движения Челябинска обратилась в Госавтоинспекцию с предложением усилить контроль за соблюдением правил стоянки и остановки автотранспорта вблизи остановочных пунктов. Решение принято в связи с участившимися нарушениями, когда общественный транспорт вопреки правилам не подъезжает вплотную к посадочной площадке, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в контрактах на обслуживание автобусных маршрутов по регулируемому тарифу прописано требование подъезжать вплотную к посадочной площадке остановки. Аналогичное требование установлено и в инструкции водителя автобуса: от края посадочной площадки до каждой из дверей должно быть не более 40 сантиметров.

«Иногда водители или перевозчики нарушают установленные требования, за что их штрафуют. Однако часто именно дорожная обстановка препятствует соблюдению этого правила: остановка и 15 метров от нее запаркованы прочим транспортом, который создает помехи транспорту общественному», — говорится в сообщении.

В связи с тем что от горожан поступает много жалоб по этой проблеме, транспортники просят ГИБДД усилить контроль соблюдения ПДД возле остановочных пунктов.