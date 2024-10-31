Челябинские трамваи станут тише

Под рельсами начали укладывать виброизоляционный материал

В Челябинске во время капитального ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина применили новую технологию, которая сделает поездку в общественном транспорте не такой шумной. Под рельсы начали подкладывать специальный материал, подавляющий шум и тряску. Об этом сообщил «Организатор перевозок Челябинской области».

Виброшумоизоляционные маты протестируют на участке проспекта Ленина от Горького до Рождественского. Специальные листы изготовлены из гранулированного полимерно-композитного материала на основе каучуков. Также они имеют высокую водопропускную способность, благодаря чему дождевые воды не будут скапливаться внутри рельсошпальных решеток и разрушать конструкции.

Фото: «Организатор перевозок Челябинской области»

Специальная технология в комплексе с термитной сваркой рельсовых стыков и установкой термокомпенсаторов позволит снизить уровень шума и вибрации от трамваев. Первыми оценить изменения смогут челябинцы из домов № 16 и 18 по проспекту Ленина, которые живут в непосредственной близости от трамвайной линии.