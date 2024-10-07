Челябинские трамваи будут ездить быстрее

В городе ремонтируют и обособляют рельсы

Движение трамваев в Челябинске ускорится. Работа в этом направлении идет несколько лет. Сначала ставили столбики, чтобы выделить трамвайные пути, которые находятся на одном уровне с дорогой. Эти конструкции — временные, они остались только на улице Труда, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров на пресс-конференции. Все столбики заменяют бордюрными камнями во время капитального ремонта улиц.

«На улице Кирова демонтируем в этом году. Там будет капремонт. На перекрестке проспекта Победы и улицы Горького в этом году уже провели работу. Начали ставить так называемые петли, чтобы трамваи могли на свой разрешающий сигнал светофора проезжать сложные перекрестки. Это северо-западная часть города. Дается приоритет пассажирскому транспорту»,— сказал Александр Егоров.

Сообщил он и о ремонте трамвайных путей, что тоже улучшает движение. За прошлые три года удалось обновить 27 километров. Планируется еще 10 километров. Завершается реконструкция на Теплотехе — сейчас пути сваривают, а потом уложат асфальт. Ранее был открыт узел на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. Основные работы сейчас — на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, рядом с детским парком и Комсомольской площадью.

«Планируется уникальное разветвление путей, которое позволит трамваю не стоять на светофоре долго. Сейчас одни трамваи едут прямо на ЧТЗ, другие поворачивают направо в Ленинский район. Будет дополнительный путь, который позволит по фазам удобнее разъезжаться этим трамваям»,— отметил замминистра.

Трамвайные пути на перекрестке улицы Рождественского и проспекта Ленина в ближайшее время планируется отремонтировать. Это последний участок, который осталось привести в порядок.