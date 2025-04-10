Челябинские трамваи автоматически распознают «зайцев»

На входах стоят датчики, реагирующие на каждого пассажира

В трамваях Челябинска пассажиры стали замечать на экранах объявление с количеством «зайцев». В ЧелябГЭТ ИА «Первое областное» рассказали, что это делает не камера и не водитель, как предположили наши читатели.



«На входе в трамвай стоит датчик пассажиропотока, который реагирует на каждого входящего и передает данные в блок аналитической обработки. Блок связан с валидатором. Они обмениваются данными, сколько человек вошли и сколько оплатили проезд. Разница выводится на медиаэкран»,— пояснили в ЧелябГЭТ.

Это предустановленная функция на новых трамваях. Она действует с момента работы транспорта на линии.