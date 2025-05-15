Челябинские трамваи № 5 и 22 будут объезжать участок улицы Российской

Изменения в маршрутах вводят до 24 мая

В Челябинске трамваи № 5 и 22 сменят привычные маршруты. С 22 часов 16 мая до 23 часов 24 мая вагоны будут объезжать участок Российской от Труда до Карла Маркса, сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Ограничения вводят из-за прокладки трубопровода на Российской. Трамваи направят: № 5 по маршруту ЧЭМК — Горького — Труда — автовокзал (через площадь Павших Революционеров), № 22 Чичерина — Российская — Чистопольская.

В мэрии добавили, что на это же время ограничат движение транспорта по улице Российской в районе дома № 128.