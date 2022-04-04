Челябинские таможенники задержали на границе более 400 кг украинских конфет

Сладости пытались провезти под видом пищевых добавок

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Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного УФСБ региона пресекли незаконный ввоз в Россию более 400 кг украинских конфет. Грузовик со сладостями остановили в Троицком районе при пересечении границы с Казахстаном, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно товарно-транспортным документам, в фуре перемещались пищевые добавки, однако в ходе досмотра в составе сборного груза таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины. 400 кг вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки ROSHEN перемещались незаконно», — прокомментировал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Груз попадает в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. Автомобиль с продукцией возвращен в страну отправления.