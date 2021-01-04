Челябинские таможенники задержали автомобиль с контрафактным табаком, духами и колонками известных брендов

Сумма ущерба составила около 5,3 миллиона рублей

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных товаров. В транспортном средстве, направлявшемся в Екатеринбург, везли табак для кальянов, духи, столовые приборы и колонки известных брендов. Сумма ущерба для торговых марок составила около 5,3 миллиона рублей.

«Товар изъят. Материалы переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по части 5 статьи 171.1 УК РФ („Ввоз товаров без обязательной маркировки“) и части 1 статьи 180 УК РФ („Незаконное использование чужого товарного знака“)», — прокомментировал ситуацию начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Максимальное наказание по данным статьям составляет лишение свободы на срок до трех лет.