Челябинские таможенники развернули 40 тонн дынь и лука на границе с Казахстаном

Грузы перевозили с нарушениями фитосанитарных норм

Две крупные партии овощей и фруктов не пропустили через границу с Казахстаном в Челябинской области. Грузы следовали в Свердловскую область с грубыми нарушениями фитосанитарных норм, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Машина с 19 тоннами дынь следовала из Шымкента в Первоуральск. Причиной запрета стало отсутствие в маркировке груза обязательной информации о его происхождении. Такие требования введены для обеспечения прослеживаемости продукции и фитосанитарной безопасности.

Вторая машина везла 22 тонны репчатого лука из Жамбылской области Казахстана в Екатеринбург. Как выяснилось, водитель преднамеренно нарушил маршрут, утвержденный в фитосанитарном сертификате. Документом был предусмотрен въезд через пункт пропуска «Петухово» в Курганской области, однако грузовик направился в «Бугристое» на Южном Урале.

Оба случая сочли нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. Водителей привлекли к административной ответственности.