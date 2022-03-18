Челябинские таможенники пресекли вывоз в Казахстан 20 вагонов с сахаром

Также на границе развернули обратно вагоны с зерном и техникой

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, 2 вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе таможни.

Среди запрещенных к вывозу товаров на границе оказались 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оргтехнику. Всю продукцию вернули отправителям.

Напомним, мероприятия проводятся в рамках реализации указа президента РФ № 100 от 8 марта 2022 г. «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

«Согласно документу, запреты введены до 31 декабря 2022 включительно на вывоз за пределы РФ товаров отдельных категорий (медицинские изделия, химические продукты, изделия из камня, черных металлов, некоторые виды машин, оборудования и инструментов, древесина, лесоматериалы, листы для облицовки)», — напомнили в Челябинской таможне.