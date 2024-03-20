Челябинские таможенники пресекли вывоз 2,5 тонны фруктов

У перевозчика товара был недействительный санитарный сертификат

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону пресекла вывоз 2,5 тонны овощей и фруктов. 263 ящика с томатами, огурцами, мандаринами, виноградом, яблоками, грибами, салатом, бананами и хурмой пытались вывезти в Казахстан, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«При проверке фуры инспекторы выяснили, что подкарантинная продукция перемещалась с признаками недействительного фитосанитарного сертификата: несоответствие сведений получателя груза», — прокомментировал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Материалы направлены в Россельхознадзор.