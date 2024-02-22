Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни остановили ввоз трех партий газированных напитков известных брендов. 43 тонны продукции везли из Казахстана, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Газированные напитки в стеклянной и полимерной упаковке подлежат обязательной маркировке. Сегодня мобильные группы Челябинской таможни оснащены специальными считывающими устройствами, позволяющими проверять легальность выданных кодов», — рассказали в пресс-службе.
В 2023 году инспекторы мобильных групп таможни пресекли незаконный оборот 535 товарных партий весом девять тысяч тонн.