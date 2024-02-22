Челябинские таможенники пресекли ввоз 43 тонн газированной воды

Продукция из Казахстана была не маркирована

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни остановили ввоз трех партий газированных напитков известных брендов. 43 тонны продукции везли из Казахстана, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Газированные напитки в стеклянной и полимерной упаковке подлежат обязательной маркировке. Сегодня мобильные группы Челябинской таможни оснащены специальными считывающими устройствами, позволяющими проверять легальность выданных кодов», — рассказали в пресс-службе.

В 2023 году инспекторы мобильных групп таможни пресекли незаконный оборот 535 товарных партий весом девять тысяч тонн.