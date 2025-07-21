Челябинские таможенники поймали уральца на контрабанде леса

Коммерсант планировал вывезти в Казахстан около 50 кубометров доски

На Южном Урале вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов, незаконный вывоз предотвратили сотрудники Челябинской таможни во взаимодействии с Погрануправлением ФСБ по региону.

Как сообщает пресс-служба таможни, коммерсант с целью получения прибыли организовал перемещение с территории России в Казахстан продукции из древесины объемом около 50 кубометров.

«Злоумышленник представил товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, чем ввел таможенные органы в заблуждение», — рассказали в ведомстве.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов Челябинская таможня возбудила дело по статье 226.1 УК РФ. По результатам расследования собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие преступную деятельность контрабандиста.

По решению суда коммерсант должен заплатить 900 тысяч рублей штрафа, товар изъят и обращен в доход государства.