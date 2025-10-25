Челябинские таможенники отмечают профессиональный праздник

Без их проверок в страну не поступает ни один груз

Сегодня, 25 октября, в России свой профессиональный праздник отмечают таможенники. Именно эти люди контролируют все, что проходит через границу нашего государства, обеспечивая экономическую и национальную безопасность страны.

«Служба таможенников способствует росту объемов внешней торговли, пополняет государственный бюджет. В своей работе они активно используют цифровые решения, что облегчает прохождение всех этапов таможенного оформления и повышает эффективность работы службы»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил тех, кто работает на таможне, за ответственность, преданность своему делу и усилия, предпринимаемые в интересах государства. Особую благодарность он выразил ветеранам ведомства, которые передают молодежи трудовые традиции.

«Уверен, что ваши знания, высочайший профессионализм, нацеленность на результат и впредь будут служить на благо региона, способствовать росту благосостояния жителей Челябинской области и всей России»,— добавил Алексей Текслер.

День таможенника Российской Федерации учредили в 1995 году. Дату 25 октября выбрали неслучайно: в этот день в 1653 году царь Алексей Романов издал указ «о взимании таможенной пошлины в Москве и городах с показанием по скольку взято и с каких товаров», из которого появился Единый торговый устав.

Нынешние таможенники досматривают пересекающие границу грузы и граждан, проверяют документы, выявляют факты нарушения, конфискуют контрафакт и отвечают за его хранение. И это только часть их обязанностей.