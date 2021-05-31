Челябинские связисты обеспечат техподдержку трансляции школьных экзаменов по всей стране

Контакт-центр «Ростелекома» открыл горячую линию

«Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске в седьмой раз обеспечит круглосуточную техническую поддержку пользователям портала видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» и защиту его от DDoS-атак. Также челябинские специалисты помогут аккредитованным наблюдателям за выпускными экзаменами для учащихся 9-х и 11-х классов.

На портале «Смотри ЕГЭ» могут наблюдать за трансляцией экзаменов только зарегистрированные пользователи. В прошлом году во время проведения ЕГЭ «Ростелеком Контакт-центр» зафиксировал несколько атак. На бесплатную горячую линию поступило свыше 10 тысяч звонков.

В этом году «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в формате «8-800». Центр обработки вызовов готов принимать до 2000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд. В течение всего экзаменационного периода специалисты центра будут консультировать сотрудников федерального центра тестирования и федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, в том числе министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения.

«В этом году государственную аттестацию контролируют свыше 10 тысяч федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. С момента запуска портала и начала экзаменов нам звонят аккредитованные пользователи и представители пунктов проведения экзаменов из различных регионов России. Мы помогаем им оперативно решить не только организационные, но и технические вопросы. Сотрудники челябинского подразделения „Ростелеком Контакт-центра“ находятся на связи круглосуточно. Пока мы фиксировали более 100 обращений в день, но в дни проведения основного периода экзаменов готовы принять и обработать на порядок больше», — рассказал региональный директор «Ростелеком Контакт-центра» на Урале Олег Зарубин.

На Южном Урале пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ организованы в 85 школах. Камерами оборудовано 1232 школьных класса. Кроме этого, 78 камер установлено в региональном центре оценки качества и информатизации образования, где проводится прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Во всех наблюдательных пунктах ГВЭ и ЕГЭ существует возможность одновременно выводить на экран монитора параллельный видеопоток с 16 камер.