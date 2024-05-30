Челябинские святые вошли в новый список Собора новомучеников и исповедников

В списке насчитывается 1621 имя угодников

Челябинские святые вошли в новый список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Список в процессе обновления дополнили именами южноуральских угодников. Для каждого святого указаны лик святости, имя, фамилия, церковный сан, даты памяти.

В Собор вошли все южноуральские угодники Божии, включая священномученика Василия Носова, прославленного в октябре 2023 года. В списке — 1621 имя. За каждым — жизнь, полная любви к Богу. Архимандрит Дамаскин (Орловский) 45 лет собирал сведения о пострадавших за веру.

«Я увидел святых людей, которые обладают духовными дарами. Одни обладали даром покаяния, другие — даром рассуждения, третьи — даром любви, которая делала их свободными от этого мира настолько, что окружающие их трудности и их собственные страдания для них ничего не значили», — делился впечатлениями архимандрит Дамаскин (Орловский).