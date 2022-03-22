Челябинские студенты выиграли отборочный тур международного инженерного чемпионата

Команда ЮУрГУ создала эффективную и выгодную систему электроснабжения региона

Магистранты политехнического института ЮУрГУ заняли первое место в отборочном туре ежегодного международного инженерного чемпионата Case In. Команда создала эффективную и выгодную систему электроснабжения региона, входящую в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Востока. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-службе вуза.

«Инженерный кейс — это практическая задача, основанная на реальной производственной ситуации, подготовленная по материалам отраслевой компании или ведомства. Он помогает молодым специалистам и студентам на практике применить полученные в процессе обучения теоретические знания», — уточнили в пресс-службе ЮУрГУ.

Вуз на состязаниях представляла команда «Сип-3». Капитан Екатерина Лекерова и ответственный за проведение аналитических расчетов Максим Козлов учатся на кафедре «Теоретические основы электротехники», ответственный за генерацию предложений и концепций решения кейса Сергей Шуплецов — студент кафедры «Автоматизированного электропривода». Все они — магистранты первого года обучения.

Перед командой стояла задача проанализировать энергосостояния ОЭС Востока, перераспределить мощности региона для создания энергоэффективной и экономически выгодной системы электроснабжения.

«В дополнение челябинские студенты предложили несколько инновационных идей по преобразованию энергии электричества в энергию жидкого топлива (метанола) и внедрению автоматизированных систем мониторинга, созданию единой цифровой сети», — добавили в вузе.

Сейчас ребята готовятся к следующему этапу соревнований.