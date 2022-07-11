Челябинские студенты восстанавливают военный мемориал «Саур-Могила» в Донбассе

Памятник пострадал во время обстрелов 2014 года

Шестеро студентов из Челябинской области принимают участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила», который находится в ДНР. На территорию Донбасса южноуральцы приехали в составе российского студенческого отряда из сорока человек, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.

«Среди предстоящих работ — распиловка деревьев, разбор завалов, заправка и обслуживание средств малой механизации, сортировка грунта, разбивка местности и подсобные строительные работы. Также бойцам РСО предстоит помочь поварам полевой кухни и работникам банно-прачечного комплекса»,

— замечают в пресс-службе.

Перед отправкой в ДНР челябинцы прошли обучение: им рассказали о правилах безопасного поведения, обучили пожаротушению и первой медицинской помощи.

Ребята будут проживать в новых армейских палатках с электричеством, вентиляторами, в их распоряжении кулеры с водой и душ. В лагере работает полевая кухня.

Мемориал «Саур-Могила» был разрушен в ходе постоянных обстрелов в августе 2014 года.