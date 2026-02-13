Челябинские студенты вошли в топ-10 лучших профессионалов России

Благодарственные письма получили больше 70 человек

В Челябинске чествовали победителей и призеров всероссийских чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс». Лучших студентов колледжей, техникумов и их наставников поздравили первый вице-губернатор Станислав Мошаров и министр образования Виталий Литке.





Среди них — 24 медалиста «Профессионалов», 11 призеров «Абилимпикса» и шестеро лауреатов конкурса «Большая перемена». Награды также вручили наставникам, которые готовили ребят к соревнованиям.





Челябинская область по итогам года вошла в десятку лучших регионов России по уровню подготовки кадров. Высшие награды студентам принесли компетенции в электронике, лазерных технологиях, управлении перевозками и обогащении полезных ископаемых.

Особо отметили призеров финала, который прошел в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Алексей Рябченко из Челябинского института путей сообщения стал первым в управлении перевозками на железной дороге. Илья Мешков из Озерска взял серебро в «Мехатронике». Андрей Цыпышев из Южно-Уральского госколледжа занял третье место в работе на фрезерных станках.



