Челябинские студенты в короткие сроки освоят рабочие профессии и получат работу

Возможностями «Профессионалитета» воспользуются более 150 тысяч учащихся

Студенты Челябинской области смогут воспользоваться возможностями федеральной стратегической инициативы «Профессионалитет». В 2022 году 150 тысяч студентов в 42 регионах России в короткие сроки освоят рабочую специальность высокой квалификации, приобретут опыт, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сегодня, по данным властей, порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование.

«Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Это теперь не просто колледж, это научно-образовательное производственное объединение», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Профессионалитет» позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210. Из федерального бюджета на развитие программы выделено 30 млрд рублей.

В Челябинской области образовательно-производственные центры начнут работу в трех городах: Челябинске, Озерске и Магнитогорске. Специалистов будут готовить по самым востребованным в регионе отраслям: «Машиностроение», «Атомная промышленность», «Металлургия».