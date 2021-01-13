Челябинские студенты строят АЭС под Санкт-Петербургом

Впервые более 100 бойцов стройотрядов отправились работать в другие регионы зимой

Студенческие строительные отряды Челябинской области начали 2021 год с работы на крупных объектах атомной промышленности. Традиционно студотряды активно работают летом, но в эти зимние каникулы в другие регионы отправилось рекордное количество строителей.

Первый объект, на который выехали южноуральские студотрядовцы, — Ленинградская АЭС. 14 девушек займутся там отделочными работами. Они уже прибыли на место и готовы взяться за дело.

Еще 59 студентов из Челябинской области отправятся на межрегиональный этап студенческой стройки «Калининград». Молодые люди получили специальность «каменщик» и могут участвовать в возведении зданий.

«На объектах ФГУП ПО „Маяк“ будут трудиться студенты Озерского городского округа. Четыре стройотряда займутся демонтажом и отделочными работами. Всего на студенческой стройке „Мирный атом“ отработает 47 человек», — сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

Чтобы отправиться на один из объектов атомной промышленности, студентам пришлось пройти медкомиссию, а также сдать тест на COVID-19. На всех стройках будут соблюдаться необходимые меры профилактики.