Челябинские студенты смогут поработать над кейсами от мессенджера MAX

Проект VK Education запускает набор на курсы в IT, digital и креатив

Челябинские студенты могут принять участие в разработке функционала мессенджера MAX. Такая возможность станет доступной на курсах от VK Education. Лучшие студенты получат приглашение на стажировку во ВКонтакте, сообщают организаторы проекта.

Образовательные курсы пройдут на базе соцсети ВКонтакте. Там студенты выберут любые кейсы из 70 проектов по пяти направлениям: ИИ и анализ данных, информационная безопасность, разработка, продукт и креативные индустрии. Также будут доступны более 20 курсов по тем же направлениям. Они пройдут онлайн на платформе социальной сети.

Кроме того, молодежь может поучаствовать в задачах от команды MAX — поработать над функционалом мессенджера. Кстати, цифровая платформа обещала выплатить до 5 миллионов рублей независимым исследователям, а сейчас в программу активно внедряют технологию антифрод для защиты пользователей от мошенников. Также вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер завел свой канал в мессенджере.

Напомним, 14 июня впервые в Челябинске прошел музыкальный фестиваль VK Fest. Его посетили 16 тысяч южноуральцев. В тот день в столице Южного Урала собрались именитые блогеры и звезды музыки (например: Ольга Бузова, «Три дня дождя», Баста и Юлия Савичева), а в Челябинске организовали почти четыре десятка площадок.

Автор: Елизавета Михно.