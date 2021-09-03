Челябинские студенты смогут получить сразу несколько квалификаций

В числе других нововведений — возможность сменить профиль обучения и перейти на другие факультеты

С первого сентября студенты высших учебных заведений смогут одновременно получить несколько квалификаций, а также изменить после второго курса профиль обучения или перейти на другой факультет, сообщают в пресс-службе Госдумы РФ.

Новый закон привнес в сферу образования следующие изменения:

— вузы смогут сами разрабатывать образовательные программы;

— образовательные программы будут готовиться не только на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), но и с учетом профессиональных стандартов;

— колледжи и техникумы смогут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня.

Сегодня вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ, а это значит, что они смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Таким образом, у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.

«Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом. Поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», — прокомментировал пресс-службе нижней палаты Парламента Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, недавно стало известно, что в России может появиться «карта распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников. Она поможет реально оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ.