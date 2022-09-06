Челябинские студенты смогут бесплатно получить IT‑профессию

На курсы примут бакалавров и специалистов без «хвостов»

Студенты любого челябинского вуза смогут бесплатно получить IT-профессию. Такую возможность предоставит Южно-Уральский государственный университет. Подробности сообщили на сайте «Объясняем. Челябинская область», основанном правительством РФ.



IT-специалисты сейчас востребованы, зарплата в среднем — 120 тысяч рублей в месяц. Некоторым удавалось получать и по 400 тысяч*. В новом учебном году ЮУрГУ предоставит возможность студентам любого университета бесплатно обучиться профессии.

Можно будет выбрать одну из четырех программ: «Администрирование операционной системы Linux», «Стратегическое управление ИТ проектами», «Искусственный интеллект и машинное обучение» или «Экономика и финансы цифровой трансформации».

На курсы могут зачислить бакалавров, начиная со второго курса, и специалистов, начиная с третьего. Также у студентов не должно быть академических задолженностей.

Занятия начнутся с третьей недели сентября. После окончания курсов слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке.

* Данные федерального издания «Радио Sputnik» от 29 января 2022 года.

