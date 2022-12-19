Челябинские студенты решили проблему оплаты проезда в маршрутках

Сразу четыре мини-приложения, созданных на Челябинском хакатоне, появятся в соцсети ВКонтакте

Сорок команд и более двухсот участников со всей страны собрались в Международном институте дизайна и сервиса в Челябинске для того, чтобы не на словах, а на деле доказать: информационные технологии должны служить людям, а мини-приложения могут приносить реальную пользу горожанам. Соорганизаторами яркого события в мире информационных технологий – Челябинского хакатона, который прошел в минувшие выходные, 17 и 18 декабря, стали IT-PARK74 и Центр инноваций «Стратегия роста».

За два дня участники должны были разработать на платформе мини-приложений ВКонтакте приложения по любой из пяти приложенных тем: путешествия и туризм по России, киберспорт, транспорт, социализация, образование. Экспертное жюри оценивало не только техническое воплощение, но и жизнеспособность идеи, ее социальную значимость и возможность дальнейшей монетизации.

Победа в хакатоне и главный приз в размере 100 тыс. рублей достались команде студентов МИДИСа, которые разработали приложение для безналичной оплаты проезда в маршрутном такси. Идея проста: с помощью приложения водитель маршрутного такси может быстро сгенерировать и распечатать уникальный QR-код, отсканировав который, пассажиры смогут расплатиться за проезд без специального терминала. На втором месте – тоже челябинские разработчики, сборная команда студентов ЮУрГУ и МИДИСа, которые представили приложение «Узнай город», где собраны пешеходные маршруты, интересные как для туристов, которые оказались в Челябинске впервые и хотели бы ознакомиться с главными достопримечательностями, так и для жителей, которые откроют родной город с новой стороны. Приложение не только выстроит удобный маршрут, но и соберет отзывы и даже подсчитает потраченные во время прогулки калории. А «бронза» хакатона ушла команде из Омска, которая разработала мини-приложение, которое позволяет находить единомышленников, увлеченных киберспортом.

Стоит отметить, что сразу четыре лучших приложения по итогам хакатона будут размещены на вкладке «Сервисы» ВКонтакте, аудитория которой составляет около 50 миллионов человек в месяц. Разработчики используют открытый API ВКонтакте для создания мини-приложений, а за счёт большой аудитории соцсети проекты становятся популярными и получают доходы от рекламы. Количество сервисов постоянно растёт — в 2022 году их число на платформе достигло 63 800.

По словам организаторов хакатона, именно такие мероприятия позволяют молодым перспективным IT-специалистам сделать выбор в пользу родного города.