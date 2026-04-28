Челябинские студенты разработали робота, который убирает окурки

Еще они собирают для переработки стаканчики от кофе

В Челябинске студенты Южно-Уральского технологического университета глубоко погрузились в тему экологии. Они заменили урны на десять контейнеров для раздельного сбора, перевели документооборот в электронный вид и даже придумали робота, который собирает окурки, рассказали в вузе.

27 апреля к ним приехал Чистомэн — известный блогер и общественный деятель Артур Сиразеев, который много лет борется с мусором по всей стране. Встреча с ним стала поводом показать, чего ребята уже добились. В зале собралось около 150 человек. Артур рассказывал о своем опыте, отвечал на вопросы.





Экологическое направление в университете развивается всерьез. Там выиграли грант губернатора и на эти деньги поставили контейнеры для раздельного сбора отходов по всему вузу и колледжу. Заключили договор с организацией — теперь отходы регулярно забирают на переработку. Направлением занимаются студенты и администрация учреждения, работу координируют завкафедрой лингвистики Екатерина Скачкова и начальник отдела информационных технологий Илья Соловьев.

Одними контейнерами дело не ограничилось.

«У нас полностью электронный документооборот, выпускные квалификационные работы студенты сдают в электронном виде, не печатают по сто с лишним листов», — рассказывает ученый секретарь кафедры Мария Сизинцева.

Университет готовится получить статус «Зеленый вуз России» — это федеральное признание экологичности.





Самым сложным оказалось приучить студентов правильно сортировать мусор. В университете учится около двух тысяч человек, каждому надо объяснить, почему кофейный стаканчик нельзя кидать в бумагу (он состоит из картона и пластика), а полиэтиленовые пакеты — в пластик. Провели больше двадцати мастер-классов, собирали в актовом зале по 150 человек, потом ходили по группам, напоминали правила.

«Если сначала в пластик могли складывать и бутылки, и пакеты, и упаковки от чипсов, то сейчас уровень сортировки уже достаточно высокий», — отмечает Мария Сизинцева.

Это отмечают даже приглашенные эксперты, например основатель акции «Разделяйка» Дмитрий Закарлюкин.

Отдельная история — кофейные стаканчики. Студенты долго думали, что с ними делать. Ошибочно их кидали в бумагу, но на самом деле это смешанный материал, который надо перерабатывать отдельно. Тогда ребята придумали специальный контейнер с четырьмя тубусами. Первый прототип увидел Чистомэн, выложил у себя в соцсетях, и на проект обратили внимание. Студенты выиграли еще один грант — уже от Росмолодежи. Сейчас стаканчики копят: набралось около трехсот штук, их споласкивают, складывают стопками в техническом помещении. Как только начнет принимать «Центр упаковки» (а это должно случиться во втором квартале 2026 года), все отправят на переработку. Об инициативе уже рассказывали в программе «Наше утро» на ОТВ.

Тем временем подоспел еще один проект — робот. Пока это разработка, изделие не законченное. Идея в том, чтобы он сам собирал окурки. Чистомэн, который давно борется именно с этой проблемой, отнесся с интересом: «Если заработает — вполне себе будет хорошее приспособление».





«Не каждый вуз может таким похвастаться. А эти ребята — они прям стремятся, это очень ценно. Может быть, на их примере и другие вузы подтянутся, будут развивать свои экопроекты», — отметил Артур Сиразеев.