Челябинские студенты принимают участие во всероссийской акции «Поздравь защитника Отечества»

Будущие преподаватели собрали открытки бойцам

В Челябинской области продолжается акция «Поздравь защитника Отечества». До 15 февраля учащиеся школ пишут письма бойцам Российской армии. Теперь к акции присоединились и студенты. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете рассказали, как провели мастер-класс по созданию открыток.

Полученные навыки будущие педагоги будут применять на ближайшей практике в школах. Занятие провела педагог кафедры технологии и психолого-педагогических дисциплин Маргарита Семина. Планируется, что открытки от студентов отправятся в зону СВО бойцам Российской армии.

«Я надеюсь, что с вашей помощью и с помощью ваших воспитанников в школах нам удастся собрать набор открыток и отправить их тем, кто в них сегодня очень нуждается. Потому что это люди, которые хотят увидеть частицу нашего тепла, заботы в тот момент, когда они заботятся о безопасности Отечества и защищают страну», — обратился к учащимся проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров.

Мастер-класс отличала не только простая техника изготовления открытки, но и простота исходных материалов. Так, для изделия были использованы цветная бумага для ксерокса и цветной картон.

Сделанные и подписанные открытки студенты опустили в специальный бокс, который будет передан Комитету солдатских матерей, а оттуда переправлен солдатам, участвующим в спецоперации.