Челябинские студенты принимают участие в антитеррористическом кибертурнире

«Лучше стрелять в играх, а не в жизни» — напоминают организаторы

В эти выходные в Челябинске в компьютерном клубе «Cyber Era» проходит областной студенческий киберспортивный турнир «Counter Strike 2 5×5». «Шутеры против шутинга» — таков девиз турнира в этом году, который проводится в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Челябинской области, передает ИА «Первое областное».

«В этом году мы придумали программу „Шутеры против шутинга“. То есть, стреляй в игре, а не в жизни. Бегай, ликвидируй террористов в рамках игры, не вынося эту агрессию, ненависть на реальный мир»,— объяснил организатор турнира, генеральный директор АСНО «КиберЧел» Владимир Штайнер.







Ежегодно участие в турнире принимают студенты вузов и ссузов. Но если раньше каждая команда представляла свое учебное заведение, то в этом году в одной команде оказались студенты из самых разных вузов и колледжей. Разных возрастов, разных национальностей, разных вероисповеданий.







«Все эти ребята — участники одной команды, сидят в одном клубе, общаются, играют. То есть мы здесь для того, чтобы объединять таких разных людей»,— добавил Владимир Штайнер.

Еще одна цель турнира — развиваться в игре, чтобы потом участвовать в мировых турнирах.







«Конечно, не все станут спортсменами, но как минимум не зароют свои таланты в землю»,— сказал организатор турнира.







Призовой фонд турнира — 15 тысяч рублей за первое, второе и третье места. Кроме того, команда, которое займет первое место, получит профессиональные клавиатуры.