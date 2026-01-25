Челябинские студенты попросили у ректора яхту

Интервью с Александром Вагнером ко Дню российского студенчества

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер рассказал, какие специальности стали самыми высокооплачиваемыми у выпускников вуза, какие желания студентов может исполнить он и как преподаватели подстраиваются под студентов. Ко Дню студенчества ректор дал интервью информагентству «Первое областное».

— Александр Рудольфович, давайте начнем с общего вопроса: современные студенты — какие они?

— Они молодые и прогрессивные. Ребята заряжают нас, преподавателей. Сегодняшние студенты гораздо проще выстраивают цифровую коммуникацию, и мы, преподаватели, подстраиваем форматы образования под это. Мы отправляем задачи через средства связи и ждем решения через них же. Это перелом последних лет тех форматов образования, которые были выстроены столетиями. Поэтому основная, самая яркая характеристика изменения поколения студентов — это такая тотальная, очень профессиональная их оцифровка. Я говорю об инструментариях, которые они используют в своей повседневной жизни и в профессиональной деятельности.

— Продолжим тему коммуникаций. А как студент может пообщаться с вами, излить вам свою душу, рассказать о наболевшем?

— На самом деле форматов встречи с ректором очень много. Два раза в год я стараюсь встречаться со студентами. В теории управления техническими системами очень важный элемент при проектировании такой системы — это обратная связь. И, конечно же, очень важно получить эту обратную связь не только от преподавателей, но и от студентов, потому что университет — это в первую очередь дом для всех наших студентов. Есть личный прием. Любой студент может записаться. Часто проводятся мероприятия, иногда студенты просят остаться после них на отдельную встречу.

Опять же, можно отнести это к характеристике современного поколения: студенты предпочитают своими мыслями, идеями или какими-то запросами делиться не в очном формате, как сейчас мы с вами беседуем, а именно через какие-то средства коммуникации. Через ВК приходит безумное количество запросов от ребят.

Есть еще один путь. И горжусь тем, что мы его внедрили. При каждом структурном подразделении вуза, будь то институт, факультет, высшая школа, есть Советы самоуправления. Представители этих Советов входят в общий университетский Совет самоуправления. Самый главный студент этого сообщества, тот, кто возглавляет Совет самоуправления всего нашего университета, входит в состав ученого совета университета. А ученый совет, на секундочку, это самый главный коллегиальный орган управления нашим университетом. Все, что решит ученый совет, ректор обязан учитывать и исполнять.

— А какие вопросы от студентов вас удивили?

— Не так давно написала в ВК студентка, что хочет развивать команду вуза в парусном спорте. Она профессионально им занимается. Конечно, мы встретились, обсудили, вуз взял на себя обязательства. Она взяла на себя ответственность сформировать и подготовить команду. И уже в августе команда ЮУрГУ стала победителем всероссийских студенческих соревнований по парусному спорту.

— Чем сейчас увлекаются студенты? Раньше было массовое увлечение КВН, а сейчас что?

— Я вас обрадую: КВН жив. Может быть, не так масштабно, как это было 15—20 лет тому назад, это тоже определенная ностальгия моих студенческих времен. Поэтому я очень рад, что КВН еще живет. Интересы студентов меняются, но есть традиционные формы: кто-то танцует, поет. Горжусь, что у нас в ЮУрГУ есть мужской студенческий хор автотранспортного факультета. ЮУрГУ также во все времена выделяет из числа других вузов сильное спортивное направление. Мы очень благодарны Институту спорта туризма и сервиса ЮУрГУ. У студентов есть возможность заниматься практически любым видом спорта, даже такими редкими, как парусный спорт или, например, шахбокс. Большое внимание уделяется киберспорту и его направлениям. Я считаю, что это главный вектор, куда будет направлен интерес студентов во внеурочной деятельности. Уже сейчас у вуза есть команды. Есть определенные технические ограничения — так как для киберспортменов нужна профессиональная, более мощная техника. И это тот вопрос, который мы должны решить в ближайшие годы.

— Грядет приемная кампания. Погорим о стоимости обучения и направлениях. Какие по-вашему самые окупаемые специальности?

— Программы все стоят примерно в одной ценовой категории — от 160 до 200 тысяч рублей за год. Здесь каких-то изменений колоссальных нет, причем более дорогие специалисты не социогуманитарного направления, больше технические, где достаточно большое количество бюджетных мест.

Мы же все равно приходим не за дипломом, мы приходим за востребованностью в жизни. Хочется потратить 5 лет, но зато потом 50 лет быть востребованным в этой жизни. Сейчас рынок труда демонстрирует высокую потребность в инженерах. На ресурсе «Работа России» есть информация по средней заработной плате. Так, самая высокая заработная плата у выпускников университета — у специалистов промышленного сварочного производства: в среднем 450 тысяч рублей в месяц и выше. Это специалисты в области больших производственных сварочных роботов, и потребность в них колоссальнейшая.

— Расскажите о традиции исполнять желания студентов в Татьянин день.

— Традиция старая, добрая, очень хорошая. Сначала студенты пишут свои пожелания, потом эти заявки анализируются. Какие-то схожие обобщаются. Мы выбираем 5—7 пожеланий, за которые голосуют студенты на ресурсах вуза. Три пожелания, набравшие большее число голосов, забираем на исполнение. Как правило, речь идет о комфорте студентов: новые зоны для отдыха, обустройство общественных пространств, бытовые приборы в общежития и так далее. Бывают исключения из правил, и мы выполняем четвертое желание. В прошлом году им стала коллекция книг об истории Южного Урала. Такой запрос был от одного из студентов.

Для университета это хорошая обратная связь, потому что в этих пожеланиях в любом случае есть запросы, которые почему-то не были своевременно выполнены, или мы про них как-то не узнали, или почему-то не обратили должного внимания.

— И в заключение: совет для студентов, как все успевать?

— На самом деле на это есть очень простой ответ: нужно жить в графике. Дисциплина, график, четкое планирование — это привычка, которая действительно учит любого человека успевать вообще все в этой жизни. Но надо все четко планировать и этого графика придерживаться. Можно себе нарисовать по утрам вставать в 5 утра и в 6 ходить на пробежку в парке Гагарина, но просто каждый день не делать.

Систематизация своей жизни, дисциплина позволяет и все успевать, и многие задачи личностного и карьерного роста, профессионального развития очень успешно решать. Других секретов, к сожалению, не знаю.

Татьянин день ознаменован тем, что заканчивается сессия. Конечно же, многие сессию уже сдали. Я даже знаю точный процент сдавших успешно сессию ребят. Но я знаю долю тех, кто, к сожалению, на текущий момент эту сессию пока не сдал. Пусть для них праздник российского студенчества тоже будет небольшим чудом, и они успеют сдать все свои долги и в следующий семестр придут уже без академической задолженности.