«Гуманитарный груз повезли как ветераны движения студенческих отрядов Челябинской области, так и действующие бойцы. Они передадут гуманитарный груз, по возможности встретятся с участниками студенческих отрядов Донецкой Народной Республики», — рассказал руководитель Челябинского отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев.
Другие студотряды перечислили денежные средства на строительство жилых домов, а также собрали вещи, которые будут переданы местным жителям. Кроме того, в Челябинске был организован пункт для сбора и отправки гуманитарной помощи.
Ранее представители Челябинской области уже доставили гуманитарную помощь жителям Авдеевки. Местные жители получили продуктовые наборы, а также медикаменты и предметы первой необходимости.