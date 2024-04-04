Челябинские студенты помогут Авдеевке

Активисты повезли в Донбасс партию гуманитарной помощи

Бойцы челябинских студотрядов помогут жителям недавно освобожденной Авдеевки. Они закупили медикаменты и вещи первой необходимости, сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

«Гуманитарный груз повезли как ветераны движения студенческих отрядов Челябинской области, так и действующие бойцы. Они передадут гуманитарный груз, по возможности встретятся с участниками студенческих отрядов Донецкой Народной Республики», — рассказал руководитель Челябинского отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев.

Другие студотряды перечислили денежные средства на строительство жилых домов, а также собрали вещи, которые будут переданы местным жителям. Кроме того, в Челябинске был организован пункт для сбора и отправки гуманитарной помощи.

Ранее представители Челябинской области уже доставили гуманитарную помощь жителям Авдеевки. Местные жители получили продуктовые наборы, а также медикаменты и предметы первой необходимости.