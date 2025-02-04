Челябинские студенты поехали помогать в сельские районы

Акция «Уральский десант» привлекла 135 участников

В Челябинске 3 июля стартовала акция «Уральский десант». Девять отрядов студентов Челябинской области распределили между собой отдаленные территории и отправились помогать старым и малым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Работу одного из отрядов «десантников» в Чесменском районе запечатлели журналисты медиахолдинга «Первый областной». Среди прочих занятий студенты напомнили школьникам об истории Танкограда. Ведь акция «Уральский десант» в этом году посвящена 80‑й годовщине Великой Победы.

В целом акция предполагает шефскую помощь жителям, в том числе участникам СВО и их семьям, в отдаленных муниципалитетах Челябинской области.