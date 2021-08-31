Челябинские студенты подрабатывали администраторами и промоутерами на каникулах

Средняя заработная плата составила от 28 до 30 тысяч рублей

Во время летних каникул челябинские студенты чаще всего работали администраторами, промоутерами и операторами и в среднем получали от 28 до 30 тысяч рублей. На какую вакансию чаще всего откликались студенты и какую работу можно совмещать с учебой осенью, рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

Летнюю подработку студенты ищут по разным причинам: кто-то копит на оплату обучения, кто-то мечтает заработать на отпуск или крутой гаджет, а другие желают получить профильный опыт или просто занять свободное время. Особенно активно челябинские студенты начали искать работу в июне: по сравнению с маем спрос на вакансии, не требующие опыта, вырос на 51%. Предложений от работодателей тоже стало больше, но всего на 16%.

«Самый заметный рост интереса — в два и более раза — отмечен к должностям администраторов, промоутеров и операторов call-центра, ПК, на телефоне и так далее. На 80% чаще, чем весной, соискатели обращали внимание на рабочие места курьеров и сотрудников торгового зала. Пользовались спросом для летней подработки также вакансии продавцов, комплектовщиков, фасовщиков, упаковщиков, официантов. В июле своеобразный рекорд по числу откликов поставили объявления о найме „тайного покупателя“: на одно подобное предложение пришлось более 250 запросов контактов»,— отметила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Что касается заработных плат, то в июне и июле студенты в среднем зарабатывали 28 и 30 тысяч рублей, тогда как в мае средняя зарплата составляла 26 тысяч рублей. Самое высокое вознаграждение предлагали монтажникам и водителям — до 60 и 70 тысяч рублей соответственно. От 40 до 50 тысяч рублей оценивали труд комплектовщиков на складе и официантов. По 25 тысяч получали продавцы и промоутеры.

Кстати, многие студенты сразу искали работу с гибким графиком, чтобы продолжить трудиться даже тогда, когда начнется учебный год и времени будет гораздо меньше. Так, многие устроились работать операторами call-центра в службе доставки еды: с началом учебного года они смогут работать по выходным и зарабатывать до 1000 рублей за смену. Трудиться удаленно и в любое время могут операторы ПК по внесению данных о товарах розничных сетей, получая от 100 рублей за час. Гибкий график предлагают и промоутерам: за неполный рабочий день расклейки объявлений или доставки газет по почтовым ящикам можно заработать до 15 тысяч рублей.