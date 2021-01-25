Студентов из Челябинска отправят в трудовую командировку в отдаленные районы области

Кому помогут волонтеры

В Челябинской области бойцы студенческих отрядов отправятся в отдаленные населенные пункты региона, чтобы помочь местным жителям. Поездка организована в рамках добровольческой гражданско-патриотической акции «Уральский десант» на деньги губернаторского гранта.

«Сегодня, 25 января, студенческие отряды соберутся в хоккейной коробке около городской клинической больницы № 2. „Уральский десант“ является частью всероссийской акции Российских студенческих отрядов — „Снежный десант“», — сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

На открытии бойцы студотрядов отчитаются о готовности к работе и получат путевки. В отдаленные районы они отправятся на неделю, где будут помогать местным жителям в быту, а также организовывать спортивные, творческие и профориентационные мероприятия.