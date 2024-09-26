Челябинские студенты начнут проходить практику в полиции

Соглашение о сотрудничестве подписали руководители ЧелГУ и регионального ГУ МВД России

Студенты Челябинского госуниверситета получат возможность проходить летнюю практику в полиции Челябинской области, а в перспективе — получить профессию и работать в органах внутренних дел. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и партнерстве накануне подписали ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и генерал-майор полиции Сергей Космачев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Согласно тексту, у студентов университета появилась возможность проходить практику в органах внутренних дел, знакомясь с особенностями несения службы в полиции и спецификой работы конкретных подразделений.

«В составе ГУ МВД уже работают наши выпускники. Теперь многие наши студенты получат больше возможностей для прохождения практики в органах внутренних дел, это сотрудничество превратится в новый кадровый состав нашего управления», — отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Сергей Космачев добавил, что уже более двух тысяч выпускников ЧелГУ проходят службу в органах внутренних дел.

Представители областного полицейского главка в рамках состоявшейся встречи на площадке перед главным корпусом ЧелГУ организовали выставку специальной техники, которую используют в повседневной оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции, спецтранспорт конвойной и кинологической службы, электрокары, а также передвижная лаборатория экспертов-криминалистов.

Помимо выставочной площадки в помещении университета была развернута работа консультационного пункта полиции. О специфике службы в подразделениях органов внутренних дел рассказали сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Они ответили на вопросы студентов о порядке поступления на службу в ОВД и предоставляемых госгарантиях сотрудникам системы МВД.



