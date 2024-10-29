Челябинские студенты могут получить льготы для учебы и пройти стажировку в крупной компании

Для этого надо стать призером олимпиады «Я — профессионал»

Олимпиада «Я — профессионал» поможет студентам Челябинской области получить льготы для учебы в магистратуре, аспирантуре и ординатуре и получить стажировки в крупных российских компаниях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 2017 года в олимпиаде приняли участие больше миллиона студентов. В прошлом году от Челябинской области подали свыше 24 тысяч заявок. 440 человек дошли до заключительного этапа. Самыми популярными направлениями стали «Физика», «Материаловедение и технологии материалов» и «Ветеринария и зоотехния».

В этом году заявки принимают до 12 ноября. С 15 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Заключительные испытания онлайн и офлайн проведут с февраля по апрель 2025 года. Студентов будут оценивать эксперты ведущих вузов России.

Медалисты олимпиады получат премии от 100 до 300 тысяч рублей.

«Активным участникам откроют доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании. Победителей назовут в мае следующего года», — рассказали в пресс-службе.

В прошлом году в направлении «Дефектология» одним из призеров стала студентка ЧелГУ Елена Пашинская. Она презентовала проект «Танцы для детей младшего школьного возраста с ЗПР в пластиковых корсетах».