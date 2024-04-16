Челябинские сценаристы и медиатехнологи могут пройти бесплатное обучение в Москве

Выпускники «Мастерской новых медиа» будут создавать полезный контент

Сценаристы, продюсеры, гейм-дизайнеры, медиатехнологи и медиаменеджеры из Челябинской области могут попасть на бесплатное обучение в Москву, подав заявку на участие в программе «Мастерская новых медиа» по направлению «Стратегические коммуникации». Лучшие кандидаты, которые преодолеют все отборочные этапы, станут участниками создания безопасной информационной среды страны и смогут реализовывать полезные и интересные проекты, передает Центр управления регионом.

Подать заявку на направление «Стратегические коммуникации» кандидаты могут до 3 мая на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Первыми этапами будут анкетирование и творческое задание. Затем нужно будет пройти тест. Финальным этапом станет онлайн-интервью с экспертом программы. По итогам интервью лучшие кандидаты пройдут очное обучение в Москве, состоящее из 3—4 модулей, каждый из которых длится по 5—6 дней. Между каждым модулем предусмотрен перерыв 2—3 недели.

«Организаторы берут на себя расходы по проживанию, питанию, логистике во время обучения. Участники самостоятельно оплачивают только дорогу до Москвы и обратно», — уточнили организаторы.

Принять участие в потоке смогут и иностранцы.

«Если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке „Стратегические коммуникации“ мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях», — рассказала основатель «Мастерской новых медиа», заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Участников ждут интересные и познавательные лекции от известных и опытных блогеров, политтехнологов, режиссеров, актеров и многих других.

В прошлом году выпускниками «Мастерской новых медиа» стали 840 человек из 85 регионов. Более пяти тысяч медийщиков стали участниками мероприятий «Мастерской». Одна из выпускниц «Мастерской» — продюсер Анна Чижова. Она создала веб-сериал о событиях Великой Отечественной войны, который стал победителем Национальной премии интернет-контента и получил 70 профессиональных наград, 24 из которых зарубежные.