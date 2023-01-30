Челябинские строители завершают ремонт стоматологии в Волновахе

Первых пациентов планируют принять уже этой весной

Строители из Челябинской области восстанавливают в подшефной региону Волновахе стоматологическую поликлинику. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, первых пациентов медучреждение сможет принять этой весной.

«Челябинские строители завершают капитальный ремонт стоматологической поликлиники. Уже восстановлены кровля и чердачное перекрытие, ведутся работы по ремонту внутренних помещений и межэтажных конструкций»,— рассказал Виталий Хоценко.

Силами строителей из Ямало-Ненецкого автономного округа в Волновахе восстанавливают станцию переливания крови и городскую больницу.

Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова за помощь и поддержку жителей Донецкой Народной Республики.

Челябинская область не только помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру подшефных городов — Ясиноватой и Волновахи, но и отправляет для местных жителей гуманитарную помощь. Например, на прошлой неделе из Челябинска отправились фуры с продуктами питания, стройматериалами и спецтехникой для очистки дорог.

В конце декабря из Челябинска в Донбасс отправили грузовики с новогодними подарками для детей.