Челябинские строители восстанавливают в Волновахе три детсада, школу и стоматологию

В рамках шефской помощи донбасскому городу все объекты сдадут под ключ и обеспечат необходимым оборудованием

Прибывшие из Челябинской области строители работают в Донецкой Народной Республике, в городе Волновахе. Как сообщают местные власти, своими силами южноуральские шефы восстановят дороги, три детских сада, школу и здание городской поликлиники. Кроме того, на месте двух двухэтажных жилых домов будет построена трехэтажка.



По данным пресс-службы администрации Волновахи, челябинские предприятия занялись восстановлением детских садов № 2, 3 и 47. Во втором детсаду сейчас ремонтируются несущие конструкции и инженерные коммуникации, в третьем — чинят кровлю и обшивают стены, в сорок седьмом уже ведутся внутренние работы, завершено остекление теплового контура и подводка электроснабжения.

В школе № 6 также устранены повреждения кровли и фасада, полученные в результате обстрелов, ремонтируются коммуникации. Для независимого водоснабжения во дворе школы пробурили отдельную скважину.

В здании городской стоматологии пришлось демонтировать кровлю и второй этаж. В скором времени строители приступят к кладке новых стен.

«На месте двухэтажных домов по улице Ленина 1, 3 будет возводиться трехэтажный дом. Учебные заведения также будут оснащаться техникой и методическими и учебными материалами. Городская стоматология будет оснащена необходимым оборудованием. Все объекты будут сданы под ключ!» — сообщает пресс-служба мэрии Волновахи.

Напомним, ранее Первое областное информагентство сообщало, что в рамках шефской помощи в Волноваху с Южного Урала прибыли 16 дорожных машин: экскаваторов, погрузчиков, самосвалов. Все они задействованы на возрождении дорожной инфраструктуры донбасского города.