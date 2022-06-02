Челябинские строители предложили коллегам из Узбекистана увеличить импорт продукции

Делегация обсудила с местным компаниям поставку стройматериалов и других товаров предприятиям Южного Урала

Официальная делегация Челябинской области посетила с рабочим визитом город Ташкент Республики Узбекистан, сообщили в правительстве региона. Целью визита стали вопросы развития сотрудничества в сферах строительства, ЖКХ, дорожного строительства и индустрии производства стройматериалов в условиях импортозамещения.

«Цель поездки — это презентация возможностей региона для взаимовыгодного сотрудничества. Центром ипортозамещения сформирована информация о 10 тысячах позиций, по которым наши предприятия ищут поставщиков. В рамках развития сотрудничества мы предлагаем нашим партнерам рассмотреть этот перечень и оказать содействие в подборе узбекских компаний, которые могли бы часть позиций поставить предприятиям Челябинской области», — сообщил глава Минстроя Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Делегации провели официальные встречи с заместителем министра строительства Республики Узбекистан Уктамом Тураевым, заместителем Хокима Ташкента Шарофом Рахмановым. В ходе встреч представители российских и узбекских делегации обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего взаимодействия.

Представители Челябинской области презентовали регион, отметили участие известных производственных южноуральских предприятий в крупнейших строительных проектах Узбекистана, представили промышленный потенциал региона и наметили дальнейшие возможности торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе делового визита делегации также посетили Ташкентский технопарк, уникальный проект Visitor center, АО «Узэлектроаппарат — Электрощит», строящиеся объекты Международного делового центра Tashkent City, провели переговоры с руководством ассоциации «Узэлтехсаноат», встретились с руководством крупнейшей строительной ассоциации «Узпромстройматериалы» и ее экспортерами, ознакомились с продукцией предприятий электротехнической отрасли.

Челябинская область готова заниматься импортозамещением во многих сферах — от производства корма для животных до оборудования для заводов. Подробнее об этом — в рубрике «Наш продукт».

Челябинские предприятия презентовали свои возможности на Первом Всероссийском форуме по импортозамещению.



Ранее делегация из Республики Узбекистан посетила Челябинскую область, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и увеличения товарооборота между регионами. Из республики в Челябинскую область будут поставлять больше продукции. В планах — нарастить импорт товаров сельского хозяйства и легкой промышленности.

