Челябинские спортсмены высадили новую зеленую аллею в парке Дружбы

Компанию им составила глава города Наталья Котова

Сегодня, 12 мая, представители спортивных клубов Челябинска высадили новые деревья в парке Дружбы в Тракторозаводском районе. Всего было посажено 15 молодых трехметровых сосен. В озеленении территории приняла участие и глава города Наталья Котова, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В мероприятии принял участие также вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, кроме сосен, в парке будут высажены липы и яблони. Они, как и хвойные, хорошо приживаются. В проекте благоустройства парка Дружбы предусмотрена высадка еще 400 саженцев. Кроме того, здесь же будут оборудованы три новые детские площадки. На эти цели администрацией Челябинска выделено свыше пяти миллионов рублей.

«В этом году в Челябинске будет высажено более 13 тысяч крупномерных деревьев, порядка 21 тысячи кустарников, а также организовано 150 тысяч кв. м газонов и 55 тысяч кв. м цветников. Эта работа ведется силами районных администраций, городскими ведомствами и учреждениями по различным муниципальным контрактам, а также застройщиками, предприятиями и организациями», — отметила Наталья Котова.

Это уже вторая подобная акция от представителей спортивной общественности. Ранее в парке Дружбы воспитанники детско-юношеских спортшкол высадили даурские лиственницы, привезенные с Дальнего Востока.